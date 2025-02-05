Währungen / TSLL
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
19.55 USD 0.76 (4.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSLL hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.24 bis zu einem Hoch von 19.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TSLL News
Tagesspanne
19.24 19.94
Jahresspanne
6.29 41.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.79
- Eröffnung
- 19.25
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Tief
- 19.24
- Hoch
- 19.94
- Volumen
- 60.468 K
- Tagesänderung
- 4.04%
- Monatsänderung
- 64.84%
- 6-Monatsänderung
- 98.28%
- Jahresänderung
- 40.24%
