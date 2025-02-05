КотировкиРазделы
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

19.25 USD 1.04 (5.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSLL за сегодня изменился на 5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.38, а максимальная — 19.40.

Следите за динамикой Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.38 19.40
Годовой диапазон
6.29 41.50
Предыдущее закрытие
18.21
Open
18.63
Bid
19.25
Ask
19.55
Low
18.38
High
19.40
Объем
93.123 K
Дневное изменение
5.71%
Месячное изменение
62.31%
6-месячное изменение
95.23%
Годовое изменение
38.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.