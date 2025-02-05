Валюты / TSLL
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
19.25 USD 1.04 (5.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSLL за сегодня изменился на 5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.38, а максимальная — 19.40.
Следите за динамикой Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TSLL
Дневной диапазон
18.38 19.40
Годовой диапазон
6.29 41.50
- Предыдущее закрытие
- 18.21
- Open
- 18.63
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 18.38
- High
- 19.40
- Объем
- 93.123 K
- Дневное изменение
- 5.71%
- Месячное изменение
- 62.31%
- 6-месячное изменение
- 95.23%
- Годовое изменение
- 38.09%
