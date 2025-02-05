통화 / TSLL
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
19.63 USD 0.84 (4.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TSLL 환율이 오늘 4.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.24이고 고가는 19.94이었습니다.
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.24 19.94
년간 변동
6.29 41.50
- 이전 종가
- 18.79
- 시가
- 19.25
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- 저가
- 19.24
- 고가
- 19.94
- 볼륨
- 66.391 K
- 일일 변동
- 4.47%
- 월 변동
- 65.51%
- 6개월 변동
- 99.09%
- 년간 변동율
- 40.82%
