Valute / TSLL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
19.63 USD 0.84 (4.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSLL ha avuto una variazione del 4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.24 e ad un massimo di 19.94.
Segui le dinamiche di Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSLL News
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Hong Kong’s Day Traders Chase Leveraged ETFs After US Tech Boom
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Koreans Dump $657M in Tesla--Crypto Mania Sparks Mass Exodus
- TSLL: Leveraged Tesla ETF For Active Traders (NASDAQ:TSLL)
- Tesla On Steroids: Musk's America Party Sparks Panic And Opportunity For TSLL (TSLL)
- Tesla Stock Bull Says 'Tesla Board Needs To Act Now' But Elon Musk Says This
- Tesla Stock Breaks Key Levels As Elon Musk Drives Further Into Politics. What Will Retail Investors Do?
- Tesla executive, Elon Musk confidant leaves EV maker, Bloomberg News reports
- Tesla Stock Is Surging Today: What's Driving The Momentum? - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Elon Musk Sets Tentative Tesla Robotaxi Launch Date. Why It Isn't This Week.
- Tesla, Elon Musk Hint At Imminent Robotaxi Service Launch
- Tesla Investors Are Focused On The Robotaxi Launch, But Is This Key Market Drying Up In Q2?
- Traders Buy the Dip in TSLL as Tesla Stock Tanks
- Retail traders scooped up Tesla as Trump-Musk spat hit stock
- JPM notes CTA moderate long positions in global equities
- A List Of Reasons To Sell Stocks
- WEBL ETF: Outsized Gains For Tech-Focused Swing Trading (NYSEARCA:WEBL)
- TSLL Can Help Traders Juice Their Tesla Trading Performance, But Beware The Risks (TSLL)
- TSLL: Lucrative, But Most Suitable For Investors With A Large Risk Appetite (NASDAQ:TSLL)
- TSLL: Highly Concentrated Amid Tariff Wars, Sell (NASDAQ:TSLL)
Intervallo Giornaliero
19.24 19.94
Intervallo Annuale
6.29 41.50
- Chiusura Precedente
- 18.79
- Apertura
- 19.25
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Minimo
- 19.24
- Massimo
- 19.94
- Volume
- 66.391 K
- Variazione giornaliera
- 4.47%
- Variazione Mensile
- 65.51%
- Variazione Semestrale
- 99.09%
- Variazione Annuale
- 40.82%
21 settembre, domenica