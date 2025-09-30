- Visão do mercado
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
A taxa do TRTX-PC para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.37 e o mais alto foi 17.60.
Veja a dinâmica do par de moedas TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TRTX-PC hoje?
Hoje TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) está avaliado em 17.55. O instrumento é negociado dentro de -0.40%, o fechamento de ontem foi 17.62, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TRTX-PC em tempo real.
As ações de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P pagam dividendos?
Atualmente TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P está avaliado em 17.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.61% e USD. Monitore os movimentos de TRTX-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TRTX-PC?
Você pode comprar ações de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) pelo preço atual 17.55. Ordens geralmente são executadas perto de 17.55 ou 17.85, enquanto 46 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TRTX-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TRTX-PC?
Investir em TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.11 - 18.35 e o preço atual 17.55. Muitos comparam -2.93% e -2.61% antes de enviar ordens em 17.55 ou 17.85. Estude as mudanças diárias de preço de TRTX-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TPG RE Finance Trust, Inc.?
O maior preço de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) no último ano foi 18.35. As ações oscilaram bastante dentro de 17.11 - 18.35, e a comparação com 17.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TPG RE Finance Trust, Inc.?
O menor preço de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) no ano foi 17.11. A comparação com o preço atual 17.55 e 17.11 - 18.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TRTX-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TRTX-PC?
No passado TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.62 e -2.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.62
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.37
- High
- 17.60
- Volume
- 46
- Mudança diária
- -0.40%
- Mudança mensal
- -2.93%
- Mudança de 6 meses
- -2.61%
- Mudança anual
- -2.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4