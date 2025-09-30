CotaçõesSeções
TRTX-PC
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TRTX-PC para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.37 e o mais alto foi 17.60.

Veja a dinâmica do par de moedas TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TRTX-PC hoje?

Hoje TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) está avaliado em 17.55. O instrumento é negociado dentro de -0.40%, o fechamento de ontem foi 17.62, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TRTX-PC em tempo real.

As ações de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P pagam dividendos?

Atualmente TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P está avaliado em 17.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.61% e USD. Monitore os movimentos de TRTX-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TRTX-PC?

Você pode comprar ações de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) pelo preço atual 17.55. Ordens geralmente são executadas perto de 17.55 ou 17.85, enquanto 46 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TRTX-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TRTX-PC?

Investir em TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.11 - 18.35 e o preço atual 17.55. Muitos comparam -2.93% e -2.61% antes de enviar ordens em 17.55 ou 17.85. Estude as mudanças diárias de preço de TRTX-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TPG RE Finance Trust, Inc.?

O maior preço de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) no último ano foi 18.35. As ações oscilaram bastante dentro de 17.11 - 18.35, e a comparação com 17.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TPG RE Finance Trust, Inc.?

O menor preço de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) no ano foi 17.11. A comparação com o preço atual 17.55 e 17.11 - 18.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TRTX-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TRTX-PC?

No passado TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.62 e -2.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.37 17.60
Faixa anual
17.11 18.35
Fechamento anterior
17.62
Open
17.58
Bid
17.55
Ask
17.85
Low
17.37
High
17.60
Volume
46
Mudança diária
-0.40%
Mudança mensal
-2.93%
Mudança de 6 meses
-2.61%
Mudança anual
-2.61%
