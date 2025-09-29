TRTX-PC股票今天的价格是多少？ TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票今天的定价为17.55。它在-0.40%范围内交易，昨天的收盘价为17.62，交易量达到46。TRTX-PC的实时价格图表显示了这些更新。

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？ TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P目前的价值为17.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪TRTX-PC走势。

如何购买TRTX-PC股票？ 您可以以17.55的当前价格购买TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在17.55或17.85附近，而46和-0.17%显示市场活动。立即关注TRTX-PC的实时图表更新。

如何投资TRTX-PC股票？ 投资TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围17.11 - 18.35和当前价格17.55。许多人在以17.55或17.85下订单之前，会比较-2.93%和。实时查看TRTX-PC价格图表，了解每日变化。

TPG RE Finance Trust, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TPG RE Finance Trust, Inc.的最高价格是18.35。在17.11 - 18.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P的绩效。

TPG RE Finance Trust, Inc.股票的最低价格是多少？ TPG RE Finance Trust, Inc.（TRTX-PC）的最低价格为17.11。将其与当前的17.55和17.11 - 18.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRTX-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。