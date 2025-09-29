TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
今日TRTX-PC汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点17.37和高点17.60进行交易。
关注TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TRTX-PC股票今天的价格是多少？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票今天的定价为17.55。它在-0.40%范围内交易，昨天的收盘价为17.62，交易量达到46。TRTX-PC的实时价格图表显示了这些更新。
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P目前的价值为17.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪TRTX-PC走势。
如何购买TRTX-PC股票？
您可以以17.55的当前价格购买TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在17.55或17.85附近，而46和-0.17%显示市场活动。立即关注TRTX-PC的实时图表更新。
如何投资TRTX-PC股票？
投资TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围17.11 - 18.35和当前价格17.55。许多人在以17.55或17.85下订单之前，会比较-2.93%和。实时查看TRTX-PC价格图表，了解每日变化。
TPG RE Finance Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TPG RE Finance Trust, Inc.的最高价格是18.35。在17.11 - 18.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P的绩效。
TPG RE Finance Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
TPG RE Finance Trust, Inc.（TRTX-PC）的最低价格为17.11。将其与当前的17.55和17.11 - 18.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRTX-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRTX-PC股票是什么时候拆分的？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.62和-2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.62
- 开盘价
- 17.58
- 卖价
- 17.55
- 买价
- 17.85
- 最低价
- 17.37
- 最高价
- 17.60
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- -2.93%
- 6个月变化
- -2.61%
- 年变化
- -2.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值