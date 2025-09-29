- Обзор рынка
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
Курс TRTX-PC за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.37, а максимальная — 17.60.
Следите за динамикой TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRTX-PC сегодня?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) сегодня оценивается на уровне 17.55. Инструмент торгуется в пределах -0.40%, вчерашнее закрытие составило 17.62, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRTX-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 17.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.61% и USD. Отслеживайте движения TRTX-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции TRTX-PC?
Вы можете купить акции TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) по текущей цене 17.55. Ордера обычно размещаются около 17.55 или 17.85, тогда как 46 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRTX-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRTX-PC?
Инвестирование в TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.11 - 18.35 и текущей цены 17.55. Многие сравнивают -2.93% и -2.61% перед размещением ордеров на 17.55 или 17.85. Изучайте ежедневные изменения цены TRTX-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TPG RE Finance Trust, Inc.?
Самая высокая цена TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) за последний год составила 18.35. Акции заметно колебались в пределах 17.11 - 18.35, сравнение с 17.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TPG RE Finance Trust, Inc.?
Самая низкая цена TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) за год составила 17.11. Сравнение с текущими 17.55 и 17.11 - 18.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRTX-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRTX-PC?
В прошлом TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.62 и -2.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.62
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.37
- High
- 17.60
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -2.93%
- 6-месячное изменение
- -2.61%
- Годовое изменение
- -2.61%
