КотировкиРазделы
Валюты / TRTX-PC
Назад в Рынок акций США

TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRTX-PC за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.37, а максимальная — 17.60.

Следите за динамикой TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRTX-PC сегодня?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) сегодня оценивается на уровне 17.55. Инструмент торгуется в пределах -0.40%, вчерашнее закрытие составило 17.62, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRTX-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 17.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.61% и USD. Отслеживайте движения TRTX-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции TRTX-PC?

Вы можете купить акции TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) по текущей цене 17.55. Ордера обычно размещаются около 17.55 или 17.85, тогда как 46 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRTX-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRTX-PC?

Инвестирование в TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.11 - 18.35 и текущей цены 17.55. Многие сравнивают -2.93% и -2.61% перед размещением ордеров на 17.55 или 17.85. Изучайте ежедневные изменения цены TRTX-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TPG RE Finance Trust, Inc.?

Самая высокая цена TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) за последний год составила 18.35. Акции заметно колебались в пределах 17.11 - 18.35, сравнение с 17.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TPG RE Finance Trust, Inc.?

Самая низкая цена TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) за год составила 17.11. Сравнение с текущими 17.55 и 17.11 - 18.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRTX-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRTX-PC?

В прошлом TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.62 и -2.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.37 17.60
Годовой диапазон
17.11 18.35
Предыдущее закрытие
17.62
Open
17.58
Bid
17.55
Ask
17.85
Low
17.37
High
17.60
Объем
46
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
-2.93%
6-месячное изменение
-2.61%
Годовое изменение
-2.61%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.