- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
TRTX-PCの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり17.37の安値と17.60の高値で取引されました。
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TRTX-PC株の現在の価格は？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株価は本日17.55です。-0.40%内で取引され、前日の終値は17.62、取引量は46に達しました。TRTX-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの現在の価格は17.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.61%やUSDにも注目します。TRTX-PCの動きはライブチャートで確認できます。
TRTX-PC株を買う方法は？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株は現在17.55で購入可能です。注文は通常17.55または17.85付近で行われ、46や-0.17%が市場の動きを示します。TRTX-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
TRTX-PC株に投資する方法は？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅17.11 - 18.35と現在の17.55を考慮します。注文は多くの場合17.55や17.85で行われる前に、-2.93%や-2.61%と比較されます。TRTX-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TPG RE Finance Trust, Inc.の株の最高値は？
TPG RE Finance Trust, Inc.の過去1年の最高値は18.35でした。17.11 - 18.35内で株価は大きく変動し、17.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TPG RE Finance Trust, Inc.の株の最低値は？
TPG RE Finance Trust, Inc.(TRTX-PC)の年間最安値は17.11でした。現在の17.55や17.11 - 18.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRTX-PCの動きはライブチャートで確認できます。
TRTX-PCの株式分割はいつ行われましたか？
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.62、-2.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.62
- 始値
- 17.58
- 買値
- 17.55
- 買値
- 17.85
- 安値
- 17.37
- 高値
- 17.60
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- -2.93%
- 6ヶ月の変化
- -2.61%
- 1年の変化
- -2.61%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前