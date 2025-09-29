クォートセクション
通貨 / TRTX-PC
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRTX-PCの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり17.37の安値と17.60の高値で取引されました。

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TRTX-PC株の現在の価格は？

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株価は本日17.55です。-0.40%内で取引され、前日の終値は17.62、取引量は46に達しました。TRTX-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの現在の価格は17.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.61%やUSDにも注目します。TRTX-PCの動きはライブチャートで確認できます。

TRTX-PC株を買う方法は？

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pの株は現在17.55で購入可能です。注文は通常17.55または17.85付近で行われ、46や-0.17%が市場の動きを示します。TRTX-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

TRTX-PC株に投資する方法は？

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅17.11 - 18.35と現在の17.55を考慮します。注文は多くの場合17.55や17.85で行われる前に、-2.93%や-2.61%と比較されます。TRTX-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TPG RE Finance Trust, Inc.の株の最高値は？

TPG RE Finance Trust, Inc.の過去1年の最高値は18.35でした。17.11 - 18.35内で株価は大きく変動し、17.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TPG RE Finance Trust, Inc.の株の最低値は？

TPG RE Finance Trust, Inc.(TRTX-PC)の年間最安値は17.11でした。現在の17.55や17.11 - 18.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRTX-PCの動きはライブチャートで確認できます。

TRTX-PCの株式分割はいつ行われましたか？

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.62、-2.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.37 17.60
1年のレンジ
17.11 18.35
以前の終値
17.62
始値
17.58
買値
17.55
買値
17.85
安値
17.37
高値
17.60
出来高
46
1日の変化
-0.40%
1ヶ月の変化
-2.93%
6ヶ月の変化
-2.61%
1年の変化
-2.61%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待