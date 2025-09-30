CotationsSections
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TRTX-PC a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.37 et à un maximum de 17.60.

Suivez la dynamique TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TRTX-PC aujourd'hui ?

L'action TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P est cotée à 17.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.40%, a clôturé hier à 17.62 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de TRTX-PC présente ces mises à jour.

L'action TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P verse-t-elle des dividendes ?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P est actuellement valorisé à 17.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TRTX-PC.

Comment acheter des actions TRTX-PC ?

Vous pouvez acheter des actions TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P au cours actuel de 17.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.55 ou de 17.85, le 46 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TRTX-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TRTX-PC ?

Investir dans TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.11 - 18.35 et le prix actuel 17.55. Beaucoup comparent -2.93% et -2.61% avant de passer des ordres à 17.55 ou 17.85. Consultez le graphique du cours de TRTX-PC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action TPG RE Finance Trust, Inc. ?

Le cours le plus élevé de TPG RE Finance Trust, Inc. l'année dernière était 18.35. Au cours de 17.11 - 18.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action TPG RE Finance Trust, Inc. ?

Le cours le plus bas de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) sur l'année a été 17.11. Sa comparaison avec 17.55 et 17.11 - 18.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TRTX-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TRTX-PC a-t-elle été divisée ?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.62 et -2.61% après les opérations sur titres.

Range quotidien
17.37 17.60
Range Annuel
17.11 18.35
Clôture Précédente
17.62
Ouverture
17.58
Bid
17.55
Ask
17.85
Plus Bas
17.37
Plus Haut
17.60
Volume
46
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
-2.93%
Changement à 6 Mois
-2.61%
Changement Annuel
-2.61%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4