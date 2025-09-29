- Panorámica
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
El tipo de cambio de TRTX-PC de hoy ha cambiado un -0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.37, mientras que el máximo ha alcanzado 17.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TRTX-PC hoy?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) se evalúa hoy en 17.55. El instrumento se negocia dentro de -0.40%; el cierre de ayer ha sido 17.62 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TRTX-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 17.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.61% y USD. Monitoree los movimientos de TRTX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TRTX-PC?
Puede comprar acciones de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) al precio actual de 17.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.55 o 17.85, mientras que 46 y -0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TRTX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TRTX-PC?
Invertir en TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 17.11 - 18.35 y el precio actual 17.55. Muchos comparan -2.93% y -2.61% antes de colocar órdenes en 17.55 o 17.85. Estudie los cambios diarios de precios de TRTX-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TPG RE Finance Trust, Inc.?
El precio más alto de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) en el último año ha sido 18.35. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.11 - 18.35, una comparación con 17.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TPG RE Finance Trust, Inc.?
El precio más bajo de TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) para el año ha sido 17.11. La comparación con los actuales 17.55 y 17.11 - 18.35 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TRTX-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TRTX-PC?
En el pasado, TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.62 y -2.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.62
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.37
- High
- 17.60
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- -0.40%
- Cambio mensual
- -2.93%
- Cambio a 6 meses
- -2.61%
- Cambio anual
- -2.61%
