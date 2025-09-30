QuotazioniSezioni
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTX-PC ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.37 e ad un massimo di 17.60.

Segui le dinamiche di TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TRTX-PC oggi?

Oggi le azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P sono prezzate a 17.55. Viene scambiato all'interno di -0.40%, la chiusura di ieri è stata 17.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TRTX-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P pagano dividendi?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 17.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TRTX-PC.

Come acquistare azioni TRTX-PC?

Puoi acquistare azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 17.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.55 o 17.85, mentre 46 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TRTX-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TRTX-PC?

Investire in TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.11 - 18.35 e il prezzo attuale 17.55. Molti confrontano -2.93% e -2.61% prima di effettuare ordini su 17.55 o 17.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TRTX-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TPG RE Finance Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di TPG RE Finance Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 18.35. All'interno di 17.11 - 18.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TPG RE Finance Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) nel corso dell'anno è stato 17.11. Confrontandolo con gli attuali 17.55 e 17.11 - 18.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TRTX-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TRTX-PC?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.62 e -2.61%.

Intervallo Giornaliero
17.37 17.60
Intervallo Annuale
17.11 18.35
Chiusura Precedente
17.62
Apertura
17.58
Bid
17.55
Ask
17.85
Minimo
17.37
Massimo
17.60
Volume
46
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-2.93%
Variazione Semestrale
-2.61%
Variazione Annuale
-2.61%
