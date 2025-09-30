- Panoramica
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P
Il tasso di cambio TRTX-PC ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.37 e ad un massimo di 17.60.
Segui le dinamiche di TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TRTX-PC oggi?
Oggi le azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P sono prezzate a 17.55. Viene scambiato all'interno di -0.40%, la chiusura di ieri è stata 17.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TRTX-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P pagano dividendi?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 17.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TRTX-PC.
Come acquistare azioni TRTX-PC?
Puoi acquistare azioni TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 17.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.55 o 17.85, mentre 46 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TRTX-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TRTX-PC?
Investire in TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.11 - 18.35 e il prezzo attuale 17.55. Molti confrontano -2.93% e -2.61% prima di effettuare ordini su 17.55 o 17.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TRTX-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TPG RE Finance Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di TPG RE Finance Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 18.35. All'interno di 17.11 - 18.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TPG RE Finance Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) nel corso dell'anno è stato 17.11. Confrontandolo con gli attuali 17.55 e 17.11 - 18.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TRTX-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TRTX-PC?
TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.62 e -2.61%.
- Chiusura Precedente
- 17.62
- Apertura
- 17.58
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Minimo
- 17.37
- Massimo
- 17.60
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -2.93%
- Variazione Semestrale
- -2.61%
- Variazione Annuale
- -2.61%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4