Der Wechselkurs von TRTX-PC hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.37 bis zu einem Hoch von 17.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.