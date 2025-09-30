KurseKategorien
TRTX-PC: TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P

17.55 USD 0.07 (0.40%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTX-PC hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.37 bis zu einem Hoch von 17.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TRTX-PC heute?

Die Aktie von TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) notiert heute bei 17.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.62 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von TRTX-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TRTX-PC Dividenden?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 17.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TRTX-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich TRTX-PC-Aktien?

Sie können Aktien von TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P (TRTX-PC) zum aktuellen Kurs von 17.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.55 oder 17.85 platziert, während 46 und -0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TRTX-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TRTX-PC-Aktien?

Bei einer Investition in TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 17.11 - 18.35 und der aktuelle Kurs 17.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.93% und -2.61%, bevor sie Orders zu 17.55 oder 17.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TRTX-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TPG RE Finance Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) im vergangenen Jahr lag bei 18.35. Innerhalb von 17.11 - 18.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TPG RE Finance Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX-PC) im Laufe des Jahres betrug 17.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.55 und der Spanne 17.11 - 18.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TRTX-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TRTX-PC statt?

TPG RE Finance Trust Inc 6.25% Series C Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.62 und -2.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.37 17.60
Jahresspanne
17.11 18.35
Vorheriger Schlusskurs
17.62
Eröffnung
17.58
Bid
17.55
Ask
17.85
Tief
17.37
Hoch
17.60
Volumen
46
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
-2.93%
6-Monatsänderung
-2.61%
Jahresänderung
-2.61%
