TRML: Tourmaline Bio Inc
47.70 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRML para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.69 e o mais alto foi 47.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Tourmaline Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
47.69 47.76
Faixa anual
11.56 47.76
- Fechamento anterior
- 47.70
- Open
- 47.74
- Bid
- 47.70
- Ask
- 48.00
- Low
- 47.69
- High
- 47.76
- Volume
- 1.026 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 105.07%
- Mudança de 6 meses
- 217.79%
- Mudança anual
- 85.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh