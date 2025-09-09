Divisas / TRML
TRML: Tourmaline Bio Inc
47.70 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRML de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.67, mientras que el máximo ha alcanzado 47.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tourmaline Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TRML News
- BMO Capital rebaja la calificación de Tourmaline Bio tras la noticia de adquisición por Novartis
- BMO Capital rebaja calificación de Tourmaline Bio tras anuncio de compra por Novartis
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Las acciones de Tourmaline Bio alcanzan un máximo de 52 semanas a 47,69 dólares
- Acciones de Tourmaline Bio alcanzan un máximo de 52 semanas a 47.69 USD
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
- European shares rise as M&A optimism offsets France turmoil
- European stocks mixed; French political turmoil, U.S. inflation in focus
Rango diario
47.67 47.75
Rango anual
11.56 47.75
- Cierres anteriores
- 47.71
- Open
- 47.72
- Bid
- 47.70
- Ask
- 48.00
- Low
- 47.67
- High
- 47.75
- Volumen
- 2.645 K
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 105.07%
- Cambio a 6 meses
- 217.79%
- Cambio anual
- 85.89%
