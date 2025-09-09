通貨 / TRML
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TRML: Tourmaline Bio Inc
47.69 USD 0.01 (0.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRMLの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり47.67の安値と47.76の高値で取引されました。
Tourmaline Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRML News
- BMOキャピタル、ノバルティスの買収発表を受けてTourmaline Bio株の格付けを引き下げ
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- トゥーマリン・バイオの株価、52週高値の47.69ドルに到達
- Tourmaline Bio stock hits 52-week high at 47.69 USD
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
- European shares rise as M&A optimism offsets France turmoil
- European stocks mixed; French political turmoil, U.S. inflation in focus
- Novartis to acquire Tourmaline Bio for $1.4 billion
- Novartis to acquire Tourmaline Bio in deal valuing it at $1.4 billion
1日のレンジ
47.67 47.76
1年のレンジ
11.56 47.76
- 以前の終値
- 47.70
- 始値
- 47.74
- 買値
- 47.69
- 買値
- 47.99
- 安値
- 47.67
- 高値
- 47.76
- 出来高
- 2.645 K
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 105.03%
- 6ヶ月の変化
- 217.72%
- 1年の変化
- 85.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K