TRML: Tourmaline Bio Inc
47.73 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRML a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.68 et à un maximum de 47.75.
Suivez la dynamique Tourmaline Bio Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRML Nouvelles
- Cet analyste financier de New Mountain se montre pessimiste ; voici les 3 principales révisions à la baisse pour lundi | Benzinga France
- BMO Capital dégrade l’action Tourmaline Bio suite à l’annonce d’acquisition par Novartis
- L’action de Tourmaline Bio atteint un plus haut de 52 semaines à 47,69 USD
Range quotidien
47.68 47.75
Range Annuel
11.56 47.76
- Clôture Précédente
- 47.69
- Ouverture
- 47.75
- Bid
- 47.73
- Ask
- 48.03
- Plus Bas
- 47.68
- Plus Haut
- 47.75
- Volume
- 1.255 K
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 105.20%
- Changement à 6 Mois
- 217.99%
- Changement Annuel
- 86.01%
20 septembre, samedi