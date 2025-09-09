KurseKategorien
TRML: Tourmaline Bio Inc

47.73 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRML hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.72 bis zu einem Hoch von 47.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tourmaline Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
47.72 47.75
Jahresspanne
11.56 47.76
Vorheriger Schlusskurs
47.69
Eröffnung
47.75
Bid
47.73
Ask
48.03
Tief
47.72
Hoch
47.75
Volumen
189
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
105.20%
6-Monatsänderung
217.99%
Jahresänderung
86.01%
