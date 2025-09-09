Währungen / TRML
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRML: Tourmaline Bio Inc
47.73 USD 0.04 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRML hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.72 bis zu einem Hoch von 47.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tourmaline Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRML News
- Tourmaline Bio: BMO Kapital stuft Aktie nach Novartis-Übernahme herab
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Tourmaline Bio-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch bei 47,69 USD
- Tourmaline Bio stock hits 52-week high at 47.69 USD
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
- European shares rise as M&A optimism offsets France turmoil
- European stocks mixed; French political turmoil, U.S. inflation in focus
- Novartis to acquire Tourmaline Bio for $1.4 billion
- Novartis to acquire Tourmaline Bio in deal valuing it at $1.4 billion
Tagesspanne
47.72 47.75
Jahresspanne
11.56 47.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.69
- Eröffnung
- 47.75
- Bid
- 47.73
- Ask
- 48.03
- Tief
- 47.72
- Hoch
- 47.75
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 105.20%
- 6-Monatsänderung
- 217.99%
- Jahresänderung
- 86.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K