TRML: Tourmaline Bio Inc
47.73 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRML ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.68 e ad un massimo di 47.75.
Segui le dinamiche di Tourmaline Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TRML News
- BMO Capital declassa il rating delle azioni di Tourmaline Bio dopo l’acquisizione di Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Il titolo di Tourmaline Bio raggiunge il massimo di 52 settimane a 47,69 USD
- Tourmaline Bio stock hits 52-week high at 47.69 USD
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Novartis to acquire Tourmaline Bio for $1.4 billion
Intervallo Giornaliero
47.68 47.75
Intervallo Annuale
11.56 47.76
- Chiusura Precedente
- 47.69
- Apertura
- 47.75
- Bid
- 47.73
- Ask
- 48.03
- Minimo
- 47.68
- Massimo
- 47.75
- Volume
- 1.255 K
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 105.20%
- Variazione Semestrale
- 217.99%
- Variazione Annuale
- 86.01%
20 settembre, sabato