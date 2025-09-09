QuotazioniSezioni
TRML: Tourmaline Bio Inc

47.73 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRML ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.68 e ad un massimo di 47.75.

Segui le dinamiche di Tourmaline Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.68 47.75
Intervallo Annuale
11.56 47.76
Chiusura Precedente
47.69
Apertura
47.75
Bid
47.73
Ask
48.03
Minimo
47.68
Massimo
47.75
Volume
1.255 K
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
105.20%
Variazione Semestrale
217.99%
Variazione Annuale
86.01%
