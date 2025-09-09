货币 / TRML
TRML: Tourmaline Bio Inc
47.70 USD 0.01 (0.02%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRML汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点47.69和高点47.75进行交易。
关注Tourmaline Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRML新闻
- BMO Capital在诺华收购消息后下调Tourmaline Bio股票评级
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Tourmaline Bio股票触及52周高点47.69美元
- Tourmaline Bio stock hits 52-week high at 47.69 USD
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
- European shares rise as M&A optimism offsets France turmoil
- European stocks mixed; French political turmoil, U.S. inflation in focus
- Novartis to acquire Tourmaline Bio for $1.4 billion
- Novartis to acquire Tourmaline Bio in deal valuing it at $1.4 billion
日范围
47.69 47.75
年范围
11.56 47.75
- 前一天收盘价
- 47.71
- 开盘价
- 47.72
- 卖价
- 47.70
- 买价
- 48.00
- 最低价
- 47.69
- 最高价
- 47.75
- 交易量
- 838
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 105.07%
- 6个月变化
- 217.79%
- 年变化
- 85.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值