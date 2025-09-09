КотировкиРазделы
TRML: Tourmaline Bio Inc

47.71 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRML за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.66, а максимальная — 47.72.

Следите за динамикой Tourmaline Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.66 47.72
Годовой диапазон
11.56 47.72
Предыдущее закрытие
47.65
Open
47.69
Bid
47.71
Ask
48.01
Low
47.66
High
47.72
Объем
1.290 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
105.12%
6-месячное изменение
217.85%
Годовое изменение
85.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.