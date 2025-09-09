Валюты / TRML
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRML: Tourmaline Bio Inc
47.71 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRML за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.66, а максимальная — 47.72.
Следите за динамикой Tourmaline Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRML
- BMO Capital понижает рейтинг акций Tourmaline Bio после новостей о приобретении Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Акции Tourmaline Bio достигли 52-недельного максимума в $47,69
- Tourmaline Bio stock hits 52-week high at 47.69 USD
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Jefferies downgrades Tourmaline Bio stock to Hold following Novartis acquisition
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Guggenheim downgrades Tourmaline Bio stock rating to Neutral on Novartis deal
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
- European shares rise as M&A optimism offsets France turmoil
- European stocks mixed; French political turmoil, U.S. inflation in focus
- Novartis to acquire Tourmaline Bio for $1.4 billion
- Novartis to acquire Tourmaline Bio in deal valuing it at $1.4 billion
Дневной диапазон
47.66 47.72
Годовой диапазон
11.56 47.72
- Предыдущее закрытие
- 47.65
- Open
- 47.69
- Bid
- 47.71
- Ask
- 48.01
- Low
- 47.66
- High
- 47.72
- Объем
- 1.290 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 105.12%
- 6-месячное изменение
- 217.85%
- Годовое изменение
- 85.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.