TREX: Trex Company Inc
54.58 USD 0.73 (1.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TREX para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.45 e o mais alto foi 54.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Trex Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TREX Notícias
- Truist Securities reitera classificação de compra para ações da Trex em meio a preocupações do mercado
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock amid market concerns
- What Record Highs? These 2 Excellent Stocks Are Down 25% or More
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock with $75 price target
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Trex price target raised to $65 from $60 at DA Davidson on resilient sales
- Benchmark reiterates Buy rating on Trex stock, maintains $80 price target
- Trex Company, Inc. (TREX) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Trex Company Q2 2025 earnings beat forecasts
- Trex (TREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trex shares tumble despite beating Q2 expectations
- Trex earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Trex Company: A Cautious Upgrade Is Warranted (NYSE:TREX)
- Earnings Preview: Trex (TREX) Q2 Earnings Expected to Decline
- There's a Massive Stock Market Opportunity Right Now, and It Isn't AI: Here Are 3 Great Ways to Play It
- ClearBridge Select Strategy Q2 2025 Commentary
- Loop Capital raises Trex stock price target to $66 on resilient demand
- Baird upgrades Trex stock rating to Outperform on stable trends
- Trex stock steady as CFO departs; company reaffirms 2025 guidance
- Trex CFO resigns, CEO to assume interim role in August
- Trex Q1 2025 presentation slides: Market leader targets wood conversion for growth
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Trex Takes on Real Life in New Trex Vs Ad Campaign
Faixa diária
53.45 54.88
Faixa anual
49.01 80.74
- Fechamento anterior
- 53.85
- Open
- 54.63
- Bid
- 54.58
- Ask
- 54.88
- Low
- 53.45
- High
- 54.88
- Volume
- 2.436 K
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- -9.18%
- Mudança de 6 meses
- -6.96%
- Mudança anual
- -18.94%
