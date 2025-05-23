Divisas / TREX
TREX: Trex Company Inc
53.85 USD 4.44 (7.62%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TREX de hoy ha cambiado un -7.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.14, mientras que el máximo ha alcanzado 59.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trex Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TREX News
Rango diario
53.14 59.02
Rango anual
49.01 80.74
- Cierres anteriores
- 58.29
- Open
- 58.65
- Bid
- 53.85
- Ask
- 54.15
- Low
- 53.14
- High
- 59.02
- Volumen
- 10.318 K
- Cambio diario
- -7.62%
- Cambio mensual
- -10.40%
- Cambio a 6 meses
- -8.20%
- Cambio anual
- -20.02%
