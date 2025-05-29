CotationsSections
Devises / TREX
TREX: Trex Company Inc

53.18 USD 0.92 (1.70%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TREX a changé de -1.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.55 et à un maximum de 53.86.

Suivez la dynamique Trex Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
52.55 53.86
Range Annuel
49.01 80.74
Clôture Précédente
54.10
Ouverture
53.86
Bid
53.18
Ask
53.48
Plus Bas
52.55
Plus Haut
53.86
Volume
5.435 K
Changement quotidien
-1.70%
Changement Mensuel
-11.51%
Changement à 6 Mois
-9.34%
Changement Annuel
-21.02%
