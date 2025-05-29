Devises / TREX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TREX: Trex Company Inc
53.18 USD 0.92 (1.70%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TREX a changé de -1.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.55 et à un maximum de 53.86.
Suivez la dynamique Trex Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TREX Nouvelles
- Truist Securities réitère sa recommandation d’achat sur Trex malgré les inquiétudes du marché
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock amid market concerns
- What Record Highs? These 2 Excellent Stocks Are Down 25% or More
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock with $75 price target
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Trex price target raised to $65 from $60 at DA Davidson on resilient sales
- Benchmark reiterates Buy rating on Trex stock, maintains $80 price target
- Trex Company, Inc. (TREX) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Trex Company Q2 2025 earnings beat forecasts
- Trex (TREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trex shares tumble despite beating Q2 expectations
- Trex earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Trex Company: A Cautious Upgrade Is Warranted (NYSE:TREX)
- Earnings Preview: Trex (TREX) Q2 Earnings Expected to Decline
- There's a Massive Stock Market Opportunity Right Now, and It Isn't AI: Here Are 3 Great Ways to Play It
- ClearBridge Select Strategy Q2 2025 Commentary
- Loop Capital raises Trex stock price target to $66 on resilient demand
- Baird upgrades Trex stock rating to Outperform on stable trends
- Trex stock steady as CFO departs; company reaffirms 2025 guidance
- Trex CFO resigns, CEO to assume interim role in August
- Trex Q1 2025 presentation slides: Market leader targets wood conversion for growth
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Trex Takes on Real Life in New Trex Vs Ad Campaign
Range quotidien
52.55 53.86
Range Annuel
49.01 80.74
- Clôture Précédente
- 54.10
- Ouverture
- 53.86
- Bid
- 53.18
- Ask
- 53.48
- Plus Bas
- 52.55
- Plus Haut
- 53.86
- Volume
- 5.435 K
- Changement quotidien
- -1.70%
- Changement Mensuel
- -11.51%
- Changement à 6 Mois
- -9.34%
- Changement Annuel
- -21.02%
20 septembre, samedi