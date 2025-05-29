KurseKategorien
Währungen / TREX
TREX: Trex Company Inc

54.10 USD 0.25 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TREX hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.45 bis zu einem Hoch von 54.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trex Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
53.45 54.88
Jahresspanne
49.01 80.74
Vorheriger Schlusskurs
53.85
Eröffnung
54.63
Bid
54.10
Ask
54.40
Tief
53.45
Hoch
54.88
Volumen
8.427 K
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
-9.98%
6-Monatsänderung
-7.77%
Jahresänderung
-19.65%
