TREX: Trex Company Inc
54.10 USD 0.25 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TREX hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.45 bis zu einem Hoch von 54.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trex Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
53.45 54.88
Jahresspanne
49.01 80.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.85
- Eröffnung
- 54.63
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Tief
- 53.45
- Hoch
- 54.88
- Volumen
- 8.427 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- -9.98%
- 6-Monatsänderung
- -7.77%
- Jahresänderung
- -19.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K