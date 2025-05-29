通貨 / TREX
TREX: Trex Company Inc
54.10 USD 0.25 (0.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TREXの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり53.45の安値と54.88の高値で取引されました。
Trex Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
53.45 54.88
1年のレンジ
49.01 80.74
- 以前の終値
- 53.85
- 始値
- 54.63
- 買値
- 54.10
- 買値
- 54.40
- 安値
- 53.45
- 高値
- 54.88
- 出来高
- 8.427 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- -9.98%
- 6ヶ月の変化
- -7.77%
- 1年の変化
- -19.65%
