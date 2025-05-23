Валюты / TREX
TREX: Trex Company Inc
58.29 USD 1.57 (2.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TREX за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.76, а максимальная — 60.27.
Следите за динамикой Trex Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TREX
- What Record Highs? These 2 Excellent Stocks Are Down 25% or More
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock with $75 price target
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Trex price target raised to $65 from $60 at DA Davidson on resilient sales
- Benchmark reiterates Buy rating on Trex stock, maintains $80 price target
- Trex Company, Inc. (TREX) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Trex Company Q2 2025 earnings beat forecasts
- Trex (TREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trex shares tumble despite beating Q2 expectations
- Trex earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Trex Company: A Cautious Upgrade Is Warranted (NYSE:TREX)
- Earnings Preview: Trex (TREX) Q2 Earnings Expected to Decline
- There's a Massive Stock Market Opportunity Right Now, and It Isn't AI: Here Are 3 Great Ways to Play It
- ClearBridge Select Strategy Q2 2025 Commentary
- Loop Capital raises Trex stock price target to $66 on resilient demand
- Baird upgrades Trex stock rating to Outperform on stable trends
- Trex stock steady as CFO departs; company reaffirms 2025 guidance
- Trex CFO resigns, CEO to assume interim role in August
- Trex Q1 2025 presentation slides: Market leader targets wood conversion for growth
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Trex Takes on Real Life in New Trex Vs Ad Campaign
- Trex Company Announces June 2025 Investor Conference Schedule
- Trex Company: Rebuilding Resilience, But Overpricing And Technical Risks
Дневной диапазон
57.76 60.27
Годовой диапазон
49.01 80.74
- Предыдущее закрытие
- 59.86
- Open
- 59.58
- Bid
- 58.29
- Ask
- 58.59
- Low
- 57.76
- High
- 60.27
- Объем
- 3.842 K
- Дневное изменение
- -2.62%
- Месячное изменение
- -3.01%
- 6-месячное изменение
- -0.63%
- Годовое изменение
- -13.43%
