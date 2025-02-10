Moedas / TOP
TOP: TOP Financial Group Limited
1.41 USD 0.04 (2.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TOP para hoje mudou para 2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.35 e o mais alto foi 1.43.
Veja a dinâmica do par de moedas TOP Financial Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.35 1.43
Faixa anual
1.00 3.33
- Fechamento anterior
- 1.37
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Low
- 1.35
- High
- 1.43
- Volume
- 118
- Mudança diária
- 2.92%
- Mudança mensal
- 24.78%
- Mudança de 6 meses
- 13.71%
- Mudança anual
- -25.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh