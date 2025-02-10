Валюты / TOP
TOP: TOP Financial Group Limited
1.35 USD 0.06 (4.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOP за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.26, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой TOP Financial Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.26 1.47
Годовой диапазон
1.00 3.33
- Предыдущее закрытие
- 1.29
- Open
- 1.26
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.26
- High
- 1.47
- Объем
- 655
- Дневное изменение
- 4.65%
- Месячное изменение
- 19.47%
- 6-месячное изменение
- 8.87%
- Годовое изменение
- -28.95%
