TOP: TOP Financial Group Limited
1.48 USD 0.07 (4.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOP ha avuto una variazione del 4.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.36 e ad un massimo di 1.54.
Segui le dinamiche di TOP Financial Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.36 1.54
Intervallo Annuale
1.00 3.33
- Chiusura Precedente
- 1.41
- Apertura
- 1.36
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Minimo
- 1.36
- Massimo
- 1.54
- Volume
- 404
- Variazione giornaliera
- 4.96%
- Variazione Mensile
- 30.97%
- Variazione Semestrale
- 19.35%
- Variazione Annuale
- -22.11%
21 settembre, domenica