货币 / TOP
TOP: TOP Financial Group Limited
1.37 USD 0.02 (1.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TOP汇率已更改1.48%。当日，交易品种以低点1.32和高点1.44进行交易。
关注TOP Financial Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOP新闻
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Thai Oil Q2 2025 presentation: Higher refining margins amid softening crude prices
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- Thai Oil Q1 2025 presentation: Refining margins pressured amid global trade tensions
- GameStop Tests Key Level After Historic Rally As CEO Loads Up; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- AMC, GameStop Fall As Trump Tariffs Land; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- GameStop Jumps As MicroStrategy Post Sparks Bitcoin Rumor; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
日范围
1.32 1.44
年范围
1.00 3.33
- 前一天收盘价
- 1.35
- 开盘价
- 1.41
- 卖价
- 1.37
- 买价
- 1.67
- 最低价
- 1.32
- 最高价
- 1.44
- 交易量
- 262
- 日变化
- 1.48%
- 月变化
- 21.24%
- 6个月变化
- 10.48%
- 年变化
- -27.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值