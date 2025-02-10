通貨 / TOP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TOP: TOP Financial Group Limited
1.41 USD 0.04 (2.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TOPの今日の為替レートは、2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり1.35の安値と1.43の高値で取引されました。
TOP Financial Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOP News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Thai Oil Q2 2025 presentation: Higher refining margins amid softening crude prices
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- Thai Oil Q1 2025 presentation: Refining margins pressured amid global trade tensions
- GameStop Tests Key Level After Historic Rally As CEO Loads Up; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- AMC, GameStop Fall As Trump Tariffs Land; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- GameStop Jumps As MicroStrategy Post Sparks Bitcoin Rumor; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
1日のレンジ
1.35 1.43
1年のレンジ
1.00 3.33
- 以前の終値
- 1.37
- 始値
- 1.35
- 買値
- 1.41
- 買値
- 1.71
- 安値
- 1.35
- 高値
- 1.43
- 出来高
- 118
- 1日の変化
- 2.92%
- 1ヶ月の変化
- 24.78%
- 6ヶ月の変化
- 13.71%
- 1年の変化
- -25.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K