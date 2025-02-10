KurseKategorien
TOP: TOP Financial Group Limited

1.51 USD 0.10 (7.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TOP hat sich für heute um 7.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.36 bis zu einem Hoch von 1.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die TOP Financial Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.36 1.54
Jahresspanne
1.00 3.33
Vorheriger Schlusskurs
1.41
Eröffnung
1.36
Bid
1.51
Ask
1.81
Tief
1.36
Hoch
1.54
Volumen
352
Tagesänderung
7.09%
Monatsänderung
33.63%
6-Monatsänderung
21.77%
Jahresänderung
-20.53%
