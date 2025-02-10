Währungen / TOP
TOP: TOP Financial Group Limited
1.51 USD 0.10 (7.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOP hat sich für heute um 7.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.36 bis zu einem Hoch von 1.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die TOP Financial Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.36 1.54
Jahresspanne
1.00 3.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.41
- Eröffnung
- 1.36
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Tief
- 1.36
- Hoch
- 1.54
- Volumen
- 352
- Tagesänderung
- 7.09%
- Monatsänderung
- 33.63%
- 6-Monatsänderung
- 21.77%
- Jahresänderung
- -20.53%
