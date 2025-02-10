통화 / TOP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TOP: TOP Financial Group Limited
1.48 USD 0.07 (4.96%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TOP 환율이 오늘 4.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.36이고 고가는 1.54이었습니다.
TOP Financial Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOP News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Thai Oil Q2 2025 presentation: Higher refining margins amid softening crude prices
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- Thai Oil Q1 2025 presentation: Refining margins pressured amid global trade tensions
- GameStop Tests Key Level After Historic Rally As CEO Loads Up; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- AMC, GameStop Fall As Trump Tariffs Land; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- GameStop Jumps As MicroStrategy Post Sparks Bitcoin Rumor; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
일일 변동 비율
1.36 1.54
년간 변동
1.00 3.33
- 이전 종가
- 1.41
- 시가
- 1.36
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- 저가
- 1.36
- 고가
- 1.54
- 볼륨
- 404
- 일일 변동
- 4.96%
- 월 변동
- 30.97%
- 6개월 변동
- 19.35%
- 년간 변동율
- -22.11%
20 9월, 토요일