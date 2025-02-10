Divisas / TOP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TOP: TOP Financial Group Limited
1.37 USD 0.02 (1.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TOP de hoy ha cambiado un 1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.32, mientras que el máximo ha alcanzado 1.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TOP Financial Group Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOP News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Thai Oil Q2 2025 presentation: Higher refining margins amid softening crude prices
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- Thai Oil Q1 2025 presentation: Refining margins pressured amid global trade tensions
- GameStop Tests Key Level After Historic Rally As CEO Loads Up; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- AMC, GameStop Fall As Trump Tariffs Land; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- GameStop Jumps As MicroStrategy Post Sparks Bitcoin Rumor; Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
Rango diario
1.32 1.44
Rango anual
1.00 3.33
- Cierres anteriores
- 1.35
- Open
- 1.41
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Low
- 1.32
- High
- 1.44
- Volumen
- 262
- Cambio diario
- 1.48%
- Cambio mensual
- 21.24%
- Cambio a 6 meses
- 10.48%
- Cambio anual
- -27.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B