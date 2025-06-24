Moedas / TKLF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.69 USD 0.06 (1.60%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TKLF para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.69 e o mais alto foi 3.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKLF Notícias
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. (TKLF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd.’s Hong Kong Subsidiary Signs HK$100 Million Strategic Revolving Loan Facility to Fuel Global Expansion
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. Announces Incorporation of Australian Subsidiary and Plan to Open a New Directly-Operated Store in Sydney
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. to Open a New Directly-Operated Store in Hong Kong
Faixa diária
3.69 3.72
Faixa anual
2.20 6.00
- Fechamento anterior
- 3.75
- Open
- 3.71
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.69
- High
- 3.72
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- 5.73%
- Mudança de 6 meses
- 12.50%
- Mudança anual
- -34.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh