통화 / TKLF
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.80 USD 0.11 (2.98%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TKLF 환율이 오늘 2.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.70이고 고가는 3.80이었습니다.
Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKLF News
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. (TKLF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd.’s Hong Kong Subsidiary Signs HK$100 Million Strategic Revolving Loan Facility to Fuel Global Expansion
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. Announces Incorporation of Australian Subsidiary and Plan to Open a New Directly-Operated Store in Sydney
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. to Open a New Directly-Operated Store in Hong Kong
일일 변동 비율
3.70 3.80
년간 변동
2.20 6.00
- 이전 종가
- 3.69
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- 저가
- 3.70
- 고가
- 3.80
- 볼륨
- 8
- 일일 변동
- 2.98%
- 월 변동
- 8.88%
- 6개월 변동
- 15.85%
- 년간 변동율
- -32.14%
20 9월, 토요일