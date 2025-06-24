Devises / TKLF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.80 USD 0.11 (2.98%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TKLF a changé de 2.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.70 et à un maximum de 3.80.
Suivez la dynamique Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKLF Nouvelles
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. (TKLF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd.’s Hong Kong Subsidiary Signs HK$100 Million Strategic Revolving Loan Facility to Fuel Global Expansion
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. Announces Incorporation of Australian Subsidiary and Plan to Open a New Directly-Operated Store in Sydney
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. to Open a New Directly-Operated Store in Hong Kong
Range quotidien
3.70 3.80
Range Annuel
2.20 6.00
- Clôture Précédente
- 3.69
- Ouverture
- 3.70
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Plus Bas
- 3.70
- Plus Haut
- 3.80
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 2.98%
- Changement Mensuel
- 8.88%
- Changement à 6 Mois
- 15.85%
- Changement Annuel
- -32.14%
20 septembre, samedi