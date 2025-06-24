Valute / TKLF
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.80 USD 0.11 (2.98%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TKLF ha avuto una variazione del 2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.80.
Segui le dinamiche di Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TKLF News
Intervallo Giornaliero
3.70 3.80
Intervallo Annuale
2.20 6.00
- Chiusura Precedente
- 3.69
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Minimo
- 3.70
- Massimo
- 3.80
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 2.98%
- Variazione Mensile
- 8.88%
- Variazione Semestrale
- 15.85%
- Variazione Annuale
- -32.14%
21 settembre, domenica