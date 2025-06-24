QuotazioniSezioni
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares

3.80 USD 0.11 (2.98%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TKLF ha avuto una variazione del 2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.80.

Segui le dinamiche di Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.70 3.80
Intervallo Annuale
2.20 6.00
Chiusura Precedente
3.69
Apertura
3.70
Bid
3.80
Ask
4.10
Minimo
3.70
Massimo
3.80
Volume
8
Variazione giornaliera
2.98%
Variazione Mensile
8.88%
Variazione Semestrale
15.85%
Variazione Annuale
-32.14%
