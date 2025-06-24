Divisas / TKLF
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.75 USD 0.06 (1.57%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TKLF de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.75, mientras que el máximo ha alcanzado 3.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TKLF News
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. (TKLF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd.’s Hong Kong Subsidiary Signs HK$100 Million Strategic Revolving Loan Facility to Fuel Global Expansion
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. Announces Incorporation of Australian Subsidiary and Plan to Open a New Directly-Operated Store in Sydney
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. to Open a New Directly-Operated Store in Hong Kong
Rango diario
3.75 3.75
Rango anual
2.20 6.00
- Cierres anteriores
- 3.81
- Open
- 3.75
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.75
- High
- 3.75
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.57%
- Cambio mensual
- 7.45%
- Cambio a 6 meses
- 14.33%
- Cambio anual
- -33.04%
