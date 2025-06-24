クォートセクション
通貨 / TKLF
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares

3.69 USD 0.06 (1.60%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TKLFの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.69の安値と3.72の高値で取引されました。

Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.69 3.72
1年のレンジ
2.20 6.00
以前の終値
3.75
始値
3.71
買値
3.69
買値
3.99
安値
3.69
高値
3.72
出来高
6
1日の変化
-1.60%
1ヶ月の変化
5.73%
6ヶ月の変化
12.50%
1年の変化
-34.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K