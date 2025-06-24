通貨 / TKLF
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.69 USD 0.06 (1.60%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TKLFの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.69の安値と3.72の高値で取引されました。
Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.69 3.72
1年のレンジ
2.20 6.00
- 以前の終値
- 3.75
- 始値
- 3.71
- 買値
- 3.69
- 買値
- 3.99
- 安値
- 3.69
- 高値
- 3.72
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -1.60%
- 1ヶ月の変化
- 5.73%
- 6ヶ月の変化
- 12.50%
- 1年の変化
- -34.11%
