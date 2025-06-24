Währungen / TKLF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares
3.71 USD 0.02 (0.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TKLF hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKLF News
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. (TKLF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd.’s Hong Kong Subsidiary Signs HK$100 Million Strategic Revolving Loan Facility to Fuel Global Expansion
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. Announces Incorporation of Australian Subsidiary and Plan to Open a New Directly-Operated Store in Sydney
- Tokyo Lifestyle Co., Ltd. to Open a New Directly-Operated Store in Hong Kong
Tagesspanne
3.70 3.71
Jahresspanne
2.20 6.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.69
- Eröffnung
- 3.70
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.71
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- 13.11%
- Jahresänderung
- -33.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K