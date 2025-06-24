KurseKategorien
Währungen / TKLF
Zurück zum Aktien

TKLF: Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares

3.71 USD 0.02 (0.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TKLF hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Yoshitsu Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TKLF News

Tagesspanne
3.70 3.71
Jahresspanne
2.20 6.00
Vorheriger Schlusskurs
3.69
Eröffnung
3.70
Bid
3.71
Ask
4.01
Tief
3.70
Hoch
3.71
Volumen
3
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
6.30%
6-Monatsänderung
13.11%
Jahresänderung
-33.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K