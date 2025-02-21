Moedas / TK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TK: Teekay Corporation
8.65 USD 0.01 (0.12%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TK para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.50 e o mais alto foi 8.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Teekay Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TK Notícias
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Teekay Corporation: Believe What Management Says (NYSE:TK)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- Teekay Group Publishes 2024 Sustainability Report
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. (TK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.50 8.65
Faixa anual
5.65 9.78
- Fechamento anterior
- 8.64
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.50
- High
- 8.65
- Volume
- 520
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 5.75%
- Mudança de 6 meses
- 31.66%
- Mudança anual
- -5.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh