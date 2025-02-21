Valute / TK
TK: Teekay Corporation
8.58 USD 0.08 (0.92%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TK ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 8.61.
Segui le dinamiche di Teekay Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TK News
Intervallo Giornaliero
8.46 8.61
Intervallo Annuale
5.65 9.78
- Chiusura Precedente
- 8.66
- Apertura
- 8.57
- Bid
- 8.58
- Ask
- 8.88
- Minimo
- 8.46
- Massimo
- 8.61
- Volume
- 369
- Variazione giornaliera
- -0.92%
- Variazione Mensile
- 4.89%
- Variazione Semestrale
- 30.59%
- Variazione Annuale
- -6.23%
20 settembre, sabato