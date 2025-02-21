QuotazioniSezioni
TK: Teekay Corporation

8.58 USD 0.08 (0.92%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TK ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 8.61.

Segui le dinamiche di Teekay Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.46 8.61
Intervallo Annuale
5.65 9.78
Chiusura Precedente
8.66
Apertura
8.57
Bid
8.58
Ask
8.88
Minimo
8.46
Massimo
8.61
Volume
369
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
4.89%
Variazione Semestrale
30.59%
Variazione Annuale
-6.23%
