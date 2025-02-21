货币 / TK
TK: Teekay Corporation
8.63 USD 0.02 (0.23%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TK汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点8.63和高点8.72进行交易。
关注Teekay Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TK新闻
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Teekay Corporation: Believe What Management Says (NYSE:TK)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- Teekay Group Publishes 2024 Sustainability Report
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. (TK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.63 8.72
年范围
5.65 9.78
- 前一天收盘价
- 8.65
- 开盘价
- 8.68
- 卖价
- 8.63
- 买价
- 8.93
- 最低价
- 8.63
- 最高价
- 8.72
- 交易量
- 102
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 5.50%
- 6个月变化
- 31.35%
- 年变化
- -5.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值