TK: Teekay Corporation
8.65 USD 0.18 (2.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TK за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.61, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой Teekay Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.61 8.82
Годовой диапазон
5.65 9.78
- Предыдущее закрытие
- 8.83
- Open
- 8.79
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.61
- High
- 8.82
- Объем
- 357
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- 5.75%
- 6-месячное изменение
- 31.66%
- Годовое изменение
- -5.46%
