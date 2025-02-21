通貨 / TK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TK: Teekay Corporation
8.66 USD 0.02 (0.23%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TKの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.50の安値と8.68の高値で取引されました。
Teekay Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TK News
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Teekay Corporation: Believe What Management Says (NYSE:TK)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- Teekay Group Publishes 2024 Sustainability Report
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. (TK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.50 8.68
1年のレンジ
5.65 9.78
- 以前の終値
- 8.64
- 始値
- 8.60
- 買値
- 8.66
- 買値
- 8.96
- 安値
- 8.50
- 高値
- 8.68
- 出来高
- 756
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 5.87%
- 6ヶ月の変化
- 31.81%
- 1年の変化
- -5.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K