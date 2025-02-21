Währungen / TK
TK: Teekay Corporation
8.66 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TK hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.50 bis zu einem Hoch von 8.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teekay Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TK News
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Teekay Corporation: Believe What Management Says (NYSE:TK)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- Teekay Group Publishes 2024 Sustainability Report
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. (TK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.50 8.68
Jahresspanne
5.65 9.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.64
- Eröffnung
- 8.60
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Tief
- 8.50
- Hoch
- 8.68
- Volumen
- 756
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 5.87%
- 6-Monatsänderung
- 31.81%
- Jahresänderung
- -5.36%
