통화 / TK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TK: Teekay Corporation
8.58 USD 0.08 (0.92%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TK 환율이 오늘 -0.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.46이고 고가는 8.61이었습니다.
Teekay Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TK News
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Teekay Corporation: Believe What Management Says (NYSE:TK)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- Teekay Group Publishes 2024 Sustainability Report
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TK)
- Teekay Corporation Ltd. (TK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
8.46 8.61
년간 변동
5.65 9.78
- 이전 종가
- 8.66
- 시가
- 8.57
- Bid
- 8.58
- Ask
- 8.88
- 저가
- 8.46
- 고가
- 8.61
- 볼륨
- 369
- 일일 변동
- -0.92%
- 월 변동
- 4.89%
- 6개월 변동
- 30.59%
- 년간 변동율
- -6.23%
20 9월, 토요일