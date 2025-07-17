Moedas / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
20.64 USD 1.43 (6.48%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TGS para hoje mudou para -6.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.64 e o mais alto foi 21.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Transportadora de Gas del Sur SA TGS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TGS Notícias
Faixa diária
20.64 21.97
Faixa anual
18.15 34.37
- Fechamento anterior
- 22.07
- Open
- 21.90
- Bid
- 20.64
- Ask
- 20.94
- Low
- 20.64
- High
- 21.97
- Volume
- 454
- Mudança diária
- -6.48%
- Mudança mensal
- -21.34%
- Mudança de 6 meses
- -20.98%
- Mudança anual
- 11.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh