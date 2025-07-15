クォートセクション
通貨 / TGS
株に戻る

TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS

20.14 USD 1.93 (8.74%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TGSの今日の為替レートは、-8.74%変化しました。日中、通貨は1あたり20.05の安値と21.97の高値で取引されました。

Transportadora de Gas del Sur SA TGSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGS News

1日のレンジ
20.05 21.97
1年のレンジ
18.15 34.37
以前の終値
22.07
始値
21.90
買値
20.14
買値
20.44
安値
20.05
高値
21.97
出来高
2.086 K
1日の変化
-8.74%
1ヶ月の変化
-23.25%
6ヶ月の変化
-22.89%
1年の変化
8.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K