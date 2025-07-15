通貨 / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
20.14 USD 1.93 (8.74%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TGSの今日の為替レートは、-8.74%変化しました。日中、通貨は1あたり20.05の安値と21.97の高値で取引されました。
Transportadora de Gas del Sur SA TGSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.05 21.97
1年のレンジ
18.15 34.37
- 以前の終値
- 22.07
- 始値
- 21.90
- 買値
- 20.14
- 買値
- 20.44
- 安値
- 20.05
- 高値
- 21.97
- 出来高
- 2.086 K
- 1日の変化
- -8.74%
- 1ヶ月の変化
- -23.25%
- 6ヶ月の変化
- -22.89%
- 1年の変化
- 8.81%
